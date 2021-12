Meteo, in Sicilia nubi e brevi piogge: temperature in aumento

Al Sud, nubi basse sempre più estese su Campania, Sicilia e settori ovest di Basilicata e Calabria, con piogge o brevi rovesci possibili dal pomeriggio sulle aree peninsulari; cielo inizialmente sereno sul resto del Sud, con nubi basse in graduale aumento da ovest.

Come andrà nelle prossime ore

Temperature minime in lieve calo su Sicilia e Salento, in aumento altrove; massime in generale aumento. Venti da deboli a moderati occidentali e in rotazione dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

