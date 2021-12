Montevago, scippata in strada dal suo ex convivente: due denunce

I carabinieri di Montevago, in provincia di Agrigento, hanno denunciato due disoccupati di Menfi, di 49 e 63 anni: Il più giovane dei due ha scippato la borsa alla sua ex convivente. È stata la stessa donna, di 46 anni, residente proprio a Montevago, a raccontare i fatti ai carabinieri, spiegando come, mentre percorreva a piedi le vie del centro, fosse stata avvicinata da un’auto, una Fiat Punto, dal cui lato passeggero è sceso il suo ex, da lei riconosciuto.

La fuga e l’arresto

Dopo averle scippato la borsa, che conteneva 160 euro in contanti, il telefono cellulare e gli effetti personali, l’uomo è salito nuovamente in macchina, guidata dal suo complice, dandosi alla fuga. I carabinieri hanno rintracciato i due uomini in pochi minuti e la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

