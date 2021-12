Obbligo mascherine all’aperto: Matteo Bassetti a sorpresa

GENOVA – Obbligo mascherine all’aperto, il virologo Matteo Bassetti smonta le nuove ipotesi. “Credo che sia un ritorno indietro e personalmente non condivido questa scelta”. Non convince il virologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, la decisione del sindaco di Genova Marco Bucci e di altri sindaci italiani, di reintrodurre l’obbligo della mascherina anche all’aperto. Bassetti ha commentato il fatto a margine di un convegno organizzato a palazzo Tursi in occasione della giornata mondiale della lotta all’Aids.

“La posizione di Genova purtroppo segue quella di altri sindaci italiani – continua il professore – io credo che sarebbe stato molto più intelligente pensare d’introdurre, in quelle situazioni dove c’è veramente tanta calca, un green pass, come si fa allo stadio o ai concerti”.

Secondo Bassetti, “l’obbligo di mascherine all’aperto è un tornare indietro anche perché il messaggio che passa è che la mascherina salva la vita – afferma – ed è un messaggio molto sbagliato, il vaccino ti salva la vita, non le mascherine, attenzione a dare questi messaggi perché poi le persone non capiscono più quello che noi stessi diciamo”.



