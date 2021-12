La polizia di Stato ha arrestato un trentanovenne di Palermo accusato di atti persecutori e minacce aggravate: per due sere ha minacciato una donna in via Materassai, urlando e chiedendole di aprirgli il portone. La seconda volta l’uomo era ubriaco e la donna ha chiamato i poliziotti che l’hanno arrestato.

Le denunce della vittima

La vittima aveva più volte, in passato, presentato denunce nei confronti dell’uomo, sempre per minacce e aggressioni

