“Palermo, una finestra sul mare”, il libro di Santi Ignoffo

PALERMO – Un viaggio nella storia del porto di Palermo, un luogo di interesse cruciale per l’intero Mediterraneo: il nuovo libro dello scrittore e storico delle tradizioni siciliane Santi Gnoffo, ‘Palermo, una finestra sul mare’, edito da Dario Flaccovio Editore, verrà presentato all’Arsenale della Marina Regia, sede del Museo della Storia della Subacquea. L’evento, organizzato dall’associazione “Amici della Sovrintendenza del Mare”, che gestisce il museo, segna la riapertura delle porte dello storico Arsenale – rimasto chiuso durante i mesi della pandemia Covid – che ospita l’esposizione di attrezzature subacquee storiche e materiali d’archivio come video dei fondali siciliani e foto d’epoca.

Alla presentazione interverranno l’autore, Santi Gnoffo, e i relatori Giulia Petrucci e l’architetto Marcello Panzarella. L’evento sarà moderato dalla giornalista Marianna La Barbera. Appuntamento a Palermo, in via dell’Arsenale 148, giovedì 2 dicembre alle 17,30. Gli ingressi saranno contingentati come da disposizioni per il contenimento della pandemia Covid, fino ad un massimo di 60 posti a sedere.



