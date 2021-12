Palermo2022, vertice bilaterale tra Pd e M5S: si lavora al programma

PALERMO – Vertice bilaterale Pd-Cinquestelle: lavori in corso. Ieri sera a Palermo si è tenuto un nuovo incontro tra i due partiti in vista delle elezioni amministrative. Un remake della prima riunione almeno rispetto ai nomi che compongono le due delegazioni. Il Pd schiera il segretario regionale Anthony Barbagallo e il segretario provinciale Rosario Filoramo, i pentastellati rispondono con Gianpiero Trizzino, Adriano Varrica, Valentina D’Orso, Aldo Penna,Viviana Lo Monaco, Concetta Amella, Roberta Schillaci, Roberta Alaimo, Giovanni Galioto, Tony Randazzo. Questa volta non c’è una nota congiunta, ma i protagonisti rilasciano dichiarazioni abbastanza ponderate vista la delicatezza del passaggio politico.

“C’e un buon clima. Sono emerse proposte concrete per la Palermo che verrà. La prossima settimana faremo un nuovo incontro”, commenta il segretario del Pd, Anthony Barbagallo. Il prossimo passo sarà quello di allargare al mondo della sinistra. “Ieri nel corso del secondo tavolo con il Pd abbiamo ragionato sui principali temi e sulle possibili soluzioni per la città e nelle prossime riunioni allargheremo il dibattito agli altri gruppi di sinistra di Palermo, che abbiamo già incontrato lunedì. L’idea, in questa fase, è costruire un programma che punti al rilancio della città”, conferma Trizzino che torna a insistere su un punto.

“Ciò detto, per noi resta la questione del perimetro della coalizione: va definito prima possibile. Non accetteremo coalizioni troppo allargate, così come non accetteremo coalizioni le cui componenti rappresentino una continuità con il passato”, spiega.



