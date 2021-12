Philip Morris International presenta in Italia lil SOLID 2.0 per accelerare il percorso verso un futuro senza fumo

Oggi Philip Morris International (PMI) ha presentato in Italia il dispositivo per scaldare il tabacco lil SOLID 2.0, ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione.

Con lil SOLID 2.0, introdotto in Italia dal brand IQOS, PMI conferma il proprio impegno per un futuro senza fumo, offrendo prodotti senza combustione tecnologicamente avanzati che, seppur non privi di rischi, rappresentano valide alternative per quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare.

“La nostra ambizione è eliminare le sigarette nel più breve tempo possibile. Da tempo stiamo guidando il settore verso la più grande trasformazione della sua storia, favorendo la transizione dei fumatori che non smettono verso alternative tecnologiche senza combustione – ha commentato Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia, che ha aggiunto – Se IQOS continua a essere leader nella categoria del tabacco riscaldato, sappiamo che nessun singolo prodotto soddisferà le preferenze di tutti i fumatori adulti. I prodotti di KT&G completano il nostro portafoglio di alternative senza combustione, fornendo ai fumatori adulti prodotti diversi per utilizzo, prezzo e tecnologia.”

lil SOLID 2.0 scalda dall’interno stick di tabacco per mezzo di una punta in acciaio inossidabile che genera calore mediante un campo elettromagnetico indotto, assicurando un riscaldamento uniforme. Il dispositivo consente tre utilizzi consecutivi senza tempi di attesa e fino a 25 utilizzi con un’unica ricarica.

Gli stick di tabacco per lil SOLID 2.0 saranno prodotti nello stabilimento di Crespellano (Bologna), centro di eccellenza a livello mondiale del gruppo Philip Morris per la produzione e prototipazione di prodotti senza combustione.

lil SOLID 2.0 arricchisce il portafoglio di alternative senza combustione di PMI, che in Italia già include IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco, e la sigaretta elettronica VEEV. Perseguendo la visione di un futuro senza fumo, PMI è impegnata affinché almeno 40 milioni dei propri fumatori adulti passino a prodotti senza combustione e smettano di fumare entro il 2025. Dal 2008, l’azienda ha investito oltre 8 miliardi di dollari con un team di oltre 900 esperti in ricerca e sviluppo per offrire alternative senza combustione supportate da evidenze scientifiche.

In questa fase pilota, il sistema lil SOLID 2.0 sarà disponibile in Sicilia e in Sardegna presso tabaccherie selezionate che già vendono il dispositivo IQOS. Il solo dispositivo lil SOLID 2.0 sarà disponibile anche nei negozi monomarca IQOS delle due regioni.



