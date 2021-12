Ribera, fiume Platani esondato: “Terreni allagati, strade cancellate”

L’ennesimo temporale, che nelle scorse ore ha interessato la parte occidentale della provincia di Agrigento, ha causato l’esondazione del fiume Platani, nella parte corrispondente con il comprensorio agricolo di Ribera. Il fenomeno meteorologico ha allagato almeno 300 ettari di terreni (quasi tutti coltivati ad agrumeto) e cancellato alcune delle strade di accesso ai poderi. Si temono danni gravissimi al settore agricolo.

Il sindaco: “Situazione segnalata da tempo”

Situazione non nuova, da queste parti, come denunciato dal sindaco Matteo Ruvolo: “Da anni viene chiesta alla Regione la pulizia dell’alveo del fiume, liberandolo da tronchi, pietre e fango, ma purtroppo questi interventi non vengono mai fatti, e le conseguenze sono quelle immaginabili”. Proteste dagli imprenditori. Sono circa 150 le aziende che ricadono nell’area colpita dall’allagamento. “Non ce la facciamo più”, dice l’imprenditore agricolo Salvatore Daino. Il quale fa notare anche come ogni anno la condizione del letto del Platani venga segnalata alla Regione ma senza alcun riscontro. “Sono almeno 300 – conclude Daino – gli ettari di terreno interessati, tanti anni di lavoro vengono vanificati in modo inaccettabile”. Nei giorni scorsi un’altra importante porzione di agrumeti di Ribera è stata danneggiata da una grandinata.

