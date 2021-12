Super green pass, Scuola: obbligo vaccino, congedi FAQ

No, per il periodo di congedo parentale come sopra detto, invece per le vacanze di natale se non copro quel periodo con assenza, sono in servizio e quindi soggetto ad obbligo vaccinale. SE SI PRENOTA IL VACCINO OLTRE I 20 GIORNI PERCHÉ NON C’È POSTO, COSA SUCCEDE? NEL PERIODO IN CUI UNO È SCOPERTO DALLA VACCINAZIONE MA HA PRENOTATO IL VACCINO, IL DS LO PUÒ SOSPENDERE?

Bisognerà farsi lasciare certificazione dall’ASL di competenza o centro vaccinale che attesti quella data come l’unica prima possibile. No, presentata la documentazione richiesta, in attesa della vaccinazione il dirigente non può applicare la sospensione. SE VADO A FARE PRIMA DOSE VACCINO, NEI 15 GG NECESSARI PER AVERE L’ATTIVAZIONE DEL GREEN PASS, POSSO ACCEDERE A SCUOLA? O DEVO FARE TAMPONE? Si, si può accedere a scuola ma con il tampone QUALI INDICAZIONI PER CHI NON VUOL FARE LA TERZA DOSE? Possono permanere in servizio fino allo scadere dei 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario, cioè dalla seconda dose. Su eventuali azioni in tal senso verrà data comunicazione. QUALI INDICAZIONI PER I GUARITI DA COVID19 CHE NON INTENDONO ADEMPIERE ALL’OBBLIGO VACCINALE? Possono permanere in servizio fino allo scadere dei sei mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.