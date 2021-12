Tari, il M5s: no all’aumento della tassa per le fasce deboli

PALERMO – “La proposta degli Uffici del Comune di Palermo di cancellare le agevolazioni e le esenzioni della Tassa sui rifiuti (Tari) per i cittadini più fragili è assolutamente irricevibile. Invitiamo i Gruppi politici presenti a Sala delle Lapidi a non limitarsi a fare comunicati stampa propagandistici, con fini da campagna elettorale. Noi del MoVimento 5 Stelle vi proponiamo un atto concreto nei confronti dei cittadini palermitani: domani chiediamo insieme l’immediato prelievo e la votazione in Consiglio comunale della proposta di deliberazione che mira a ‘eliminare l’articolo 11 del Regolamento Tari’ per procedere a respingerla bocciandola in Aula”. Lo dicono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo e Concetta Amella. Per i tre esponenti pentastellati, “saranno sufficienti pochi minuti – scrivono in una nota – per dare concretezza ed efficacia alle tante parole”.



