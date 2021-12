A Taormina il Festival Belliniano in omaggio a Tomaso Albinoni

CATANIA. In occasione del 350esimo anniversario della nascita di Tomaso Albinoni, il grande compositore nato a Venezia l’8 Giugno 1671, celebrato in tutto il mondo per le sue musiche tra le più eseguite insieme a quelle di Antonio Vivaldi durante la Repubblica della Serenissima di Venezia, la città di Taormina accoglierà in occasione del Natale 2021 una prestigiosa serie di concerti di Musica Barocca dedicati al grande compositore. Si tratta di un’assoluta novità nel panorama della spettacolo in Sicilia che riporta finalmente la grande musica a Taormina in occasione delle festività del Natale, offrendo per tutto il prossimo mese di dicembre un’originale quanto esclusiva programmazione musicale di grande livello, con concerti ed eventi che ne esalteranno le caratteristiche architettoniche barocche, grazie alla scelta dei luoghi.



Dal 7 al 22 Dicembre 2021 sarà dunque Taormina ad ospitare la manifestazione speciale ‘Lo Splendore del Barocco: Tomaso Albinoni nel 350° anniversario della nascita’, ovvero una serie di concerti di musica barocca offerti e prodotti dal Festival Belliniano ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel pieno rispetto delle norme anti covid. Il Festival Belliniano torna dunque così a Taormina e lo fa in grande stile, inaugurando la manifestazione il 7 Dicembre alle ore 19.30 al Duomo di Taormina, ovvero nella Basilica Cattedrale di San Nicolò di Bari, il principale luogo di culto di origine medievale di Taormina, ricostruita proprio nel XVII secolo con la sovrapposizione del portale barocco nel prospetto principale, la serie di mense marmoree addossate alle pareti e la realizzazione delle cappelle nelle absidi laterali. Un vero gioiello dell’architettura barocca siciliana che ben si coniuga con la musica barocca di Tomaso Albinoni.



