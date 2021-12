Aggressione in centro: ventenne colpito con un tubo al volto

Un’aggressione in piena regola. Un colpo in faccia inferto con un tubo di ferro o qualcosa di simile. Poteva veramente finire male quanto accaduto, ieri sera, in piazza teatro Massimo a una coppia di ventenni. Mentre camminavano, dalla via Ventimiglia in direzione della piazza, sono stati puntati da uno scooter con a bordo due persone: nonostante si siano spostati, il mezzo a due ruote li ha puntati finché il passeggero non ha tirato fuori uno strumento che ha scagliato contro la coppia. Il ragazzo è stato colpito al volto e, spaventato e sanguinante, si è rifugiato in un pub.

E spaventatissimo lo è ancora adesso, mentre racconta quanto accaduto a LiveSicilia. “È stato incredibile – ci dice, mentre esce dal pronto soccorso con il referto per la denuncia. Abbiamo provato a spostarci ma lo scooter ci è venuto incontro. È stata colpita anche la mia fidanzata, fortunatamente, in modo lieve”. I ragazzi raccontano l’assenza di pattuglie e di forze dell’ordine nella zone. “Nonostante fossero le 22 – dicono – non c’era nessun controllo”.

Si appella al Prefetto, il consigliere comunale capogruppo di Grande Catania, Sebi Anastasi. “Il tema è diventato più che urgente – tuona. Poteva scapparci il morto. Per questo mi appello al Prefetto affinché tenga alta l’attenzione sulle zone della movida. Non si può andare avanti così”.



