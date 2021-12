Cade a terra palo dell’illuminazione: coinvolte tre autovetture

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

E' accaduto in piazza Abramo Lincoln a Catania.

CATANIA. Attorno alle 14 di oggi, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta per un palo della pubblica illuminazione caduto nei pressi di piazza Abramo Lincoln a Catania

Nella caduta, il palo, ha coinvolto tre autovetture tra quelle parcheggiate nelle vicinanze e quelle che stavano transitando in quel momento.

È intervenuto anche personale della Polizia Locale e dell’Ufficio di Pubblica incolumità e Manutenzione stradale del Comune di Catania per verificare anche le condizioni degli altri pali dell’illuminazione stradale e programmare gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Nel frattempo, in via precauzionale, il tratto di strada interessato dalle verifiche rimane transennato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI