Cosa nostra: stangata agli eredi del ‘malpassotu, le condanne

CATANIA – Una vera e propria stangata contro il clan Santapaola-Ercolano. In particolare per i boss della cellula mafiosa di Mascalucia. Pene severissime quelle inflitte dalla gup Chiara Di Dio Datola agli eredi del clan del ‘malpassotu. Non a caso, infatti, l’inchiesta coordinata dal pm Andrea Bonomo è stata chiamata Malupassu.

Condanna a 20 anni per Salvuccio Puglisi, figlio dell’ergastolano al 41 bis Pietro Puglisi, genero del capomafia (ormai scomparso) Pippo Pulvirenti, detto ‘malpassotu. All’altro figlio, Giuseppe, il gup ha comminato una pena di 17 anni. Sono 11 gli anni invece a carico di Salvatore Mazzaglia, u calcagnu (cognato del vecchio boss Puglisi). Condanne esemplari anche per Alfio Carciotto e il figlio Antonio, rispettivamente 19 anni e 15 anni.

Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la denuncia di una potenziale vittima di pizzo. Un grande gesto di coraggio che ha permesso di disarticolare l’intero gruppo criminale. Le intercettazioni hanno documentato affari criminali collegati alle estorsioni. E purtroppo hanno gettato pesanti ombre sulla politica a Mascalucia. Nuvole grigie che però non hanno portato a contestazioni penali.

Ecco la sentenza del gup: Michele Abate, 2 anni e 5 mesi, Rosario Cantone, 5 anni e 1000 euro di multa, Fabio Cantone, 15 anni e 4 mesi (complessivi in continuazione con altra sentenza), Alfio Carciotto, 19 anni e 4 mesi, Antonio Carciotto, 15 anni, 2 mesi e 20 giorni e 7.511 mesi di multa, Mirko Pompeo Casesa, 8 anni, 2 mesi e 20 giorni e 5.111 euro di multa (complessivi in continuazione con altra sentenza), Alfio Currao, 6 anni, 2 mesi e 20 giorni e 4.445 euro di multa, David Giarrusso, 5 anni 6 mesi e 20 giorni e 1.111 euro di multa, Giuseppe Iudica, 3 anni, 2 mesi, 20 giorni e 711 euro di multa, Salvatore Mazzaglia, 11 anni 10 mesi e 20 giorni e 5.978 euro di multa (continuazione con altra sentenza), Giuseppe Puglisi, 17 anni e 8 mesi (riconosciuta continuazione con altra sentenza), Pietro Puglisi, 16 anni e 8 mesi, Salvatore Puglisi, 20 anni, Salvatore Rannesi, 6 anni, 2 mesi e 20 giorni e 4.445 euro di multa, Salvatore Tiralongo, 11 anni.

Assolto Alessandro Bonanno, fratello del collaboratore di giustizia Salvatore. Assolti per alcuni capi di imputazione David Giarrusso, Salvatore Mazzaglia e Giuseppe Puglisi.

Il collegio difensivo, composto tra gli altri dagli avvocati Maria Caltabiano, Maria Lucia D’Anna Alessandro Gualtieri, Salvo Leotta, Salvo Pace, Giuseppe Rapisarda, Michele Ragonese, pronto a ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Che arriveranno – come si legge nel dispositivo – tra 90 giorni.



