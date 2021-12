Covid, in Sicilia 662 nuovi casi: Catania ancora in testa

Sicilia sopra i seicento casi giornalieri sul fronte del Covid. Sono 662 i nuovi positivi al Covid19 registrati nella regione, a fronte di 32.711 tamponi processati nell’Isola. Ieri i nuovi positivi erano 729. Il tasso di positività scende oggi al 2% (ieri era 2,6%).

Isola al settimo posto per contagi

L’isola è, anche oggi, al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 2.873 casi, al secondo la Lombardia con 2.620, al terzo il Lazio con 1.810 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 1.464 casi, al quinto la Campania con 1.271 al sesto il Piemonte con 1.204.

I ricoveri e la mappa dei contagi

Gli attuali positivi sono 12.560 con un decremento di 77 casi. I guariti sono 748 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 7.218. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 44 un ricoverato in più rispetto a ieri. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 81 casi, Catania 186, Messina 105, Siracusa 74, Ragusa 18, Trapani 85, Caltanissetta 47, Agrigento 65, Enna, 14.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI