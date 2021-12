Midolo neo coordinatore Cantiere popolare-Noi con l’Italia a Siracusa

SIRACUSA – “E’ con grande soddisfazione che accolgo nel nostro partito, su indicazione del nostro coordinatore Nicky Paci, una personalità di grande esperienza politico-amministrativa come Ciccio Midolo, per quattro volte consigliere comunale e per due assessore a Siracusa. Si consolida sempre di più il nostro progetto politico che vuole farsi interprete delle esigenze del territorio, alle prese con problematiche complesse’. Così Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Cantiere Popolare-Noi con l’Italia.

“Riscuote sempre maggiore consenso l’obiettivo politico che ci siamo prefissati ossia il rafforzamento del Centro – commenta il leader Saverio Romano -, in una fase delicatissima e alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali. All’amico Ciccio Midolo il pieno sostegno della nostra comunità politica e l’augurio di buon lavoro”.



