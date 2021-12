Misilmeri, arriva in squadra il primo argentino nella storia

MISILMERI (PA) – La Don Carlo Misilmeri è lieta di annunciare l’arrivo di Mauricio Bringas. Centrocampista argentino classe 1996, Maurizio è cresciuto nei settori giovanili di Newell’s Old Boys e Velez e quest’anno ha vestito la maglia del Troina, in Serie D. Bringas è il primo calciatore argentino nella storia della Don Carlo Misilmeri. Un ringraziamento va a Santo Molino per la fattiva collaborazione per il buon esito della trattativa.



