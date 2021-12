Monopoli, Catania e Bari: tre gare decisive per il Palermo

Per domenica biglietti a 1 euro per gli under 18, il Palermo ha bisogno dei suoi tifosi per provare a conquistare punti pesanti e restare in scia

PALERMO – Il Palermo è atteso, prima della fine dell’anno, da impegni che ne possono determinare una stagione intera, soprattutto in ottica lotta al primo posto in classifica, attualmente occupato dal Bari. I rosanero di Giacomo Filippi, reduci dal cocente ko esterno contro il Picerno, saranno impegnati domenica con il Monopoli, secondo in classifica, a seguire poi Catania in trasferta e Bari in casa.

Due match contro dirette concorrenti e il derby: il campionato di De Rose e compagni passa da qui. Contro il Monopoli, domenica sera alle 20.30 al Barbera servirà il massimo sforzo per evitare che i galletti possano allungare il loro distacco che è già di 7 punti, ma anche il Bari avrà una gara piuttosto impegnativa sul campo dell’Avellino. A prescindere da ciò, però, il Palermo non può far passi falsi, troppo grosso il rischio di scivolare a -10.

Contro le ‘big’ del torneo, o comunque le formazioni che occupano un ottimo piazzamento in classifica, i rosanero hanno faticato parecchio, racimolando appena due punti. I pugliesi rappresentano ‘la preda ideale’ per invertire questo trend, visto che la formazione di Filippi li ha già sfidati – vincendo per 2-1 proprio al Barbera – in Coppa Italia di Serie C, seppur con squadre fortemente rimaneggiate.

Tre partite per capire chi è realmente il Palermo: se può lottare per il primo posto, oppure dovrà stringere i denti e cercare in ogni modo di ottenere un buon piazzamento nella griglia playoff per poi giocarsi il tutto e per tutto negli spareggi finali. Ruolo determinate potrebbe avere anche il pubblico, visto che con Monopoli e Bari i rosanero giocheranno in casa. Per domenica biglietti a 1 euro per gli under 18, il Palermo ha bisogno dei suoi tifosi per provare a conquistare punti pesanti e restare in lotta per la promozione diretta.



