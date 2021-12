Palermo, travolto e ucciso da auto: fondo di garanzia dovrà risarcire

PALERMO – Il giudice della terza sezione civile del tribunale di Palermo, Paolo Criscuoli, ha disposto un risarcimento da parte da parte del Fondo di garanzia delle vittime della strada, a favore dei familiari di Antonino Ribaudo (difesi dall’avvocato Emanuele Gualniera), morto l’11 dicembre 2014, a 34 anni, in un incidente stradale avvenuto il via Aloi, nel capoluogo siciliano e che lasciò a moglie e quattro figli.

Antonino Ribaudo fu trovato sull’asfalto con una profonda ferita alla testa. I vigili urbani, arrivati dopo due ore, non trovarono sul luogo alcun mezzo. Il procedimento penale nei confronti di ignoti fu archiviato, ma nuove indagini, testimonianze e la perizia tecnica eseguita dall’ingegner Antonino Gualniera hanno accertato come la vittima fu effettivamente travolta da un’auto pirata in cui conducente non è mai stato individuato.



