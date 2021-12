L'intervento di riparazione è già in corso

PALERMO – Amap annuncia che a causa di una perdita attivatasi lungo una conduttura principale in viale Aiace, è stata sospesa l’erogazione idrica nei distretti di Partanna, Mondello e Valdesi.

L’intervento di riparazione è già in corso e terminerà in giornata. Una volta riattivata l’erogazione, potrà verificarsi una lieve temporeanea torbidità dell’acqua in distribuzione, che comunque rientrerà rapidamente nella norma.



