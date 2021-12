Sicilia, allerta gialla: arrivano forti venti e piogge intense

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condimeteo avverse valido fino alle ore 24 di domani, venerdì 3 dicembre.

Il meteo non promette bene: una perturbazione si sposta verso le regioni centro-meridionali con precipitazioni a carattere sparso, localmente di forte intensità e nevicate sopra 700-1200 metri segnatamente su Adriatiche e Meridione. Al nord, più sole ma freddo salvo residue nevicate in Romagna a 600m. Venti che tornano settentrionali su gran parte dei bacini, ma al Sud ancora di Libeccio. Mar Ionio agitato. Nelle ore notturne e fino alle 8 di sabato avremo forti piogge sulla Sicilia settentrionale, ultime in Calabria e Basilicata. Stabile altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. VENERDI 03 DICEMBRE: Nord: Condizioni di tempo maggiormente stabile sulle nostre regioni. Il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni da mattino a sera. Temperature fredde.Centro: Precipitazioni bagneranno Marche, Abruzzo, Molise con neve a 700 metri circa; fenomeni sparsi possibili anche su basso Lazio e Sardegna. Altrove, sole prevalente. Venti di Tramontana.Sud: La giornata sarà caratterizzata un tempo spesso instabile e perturbato con rovesci e locali temporali possibili ovunque, meno sui settori ionici. Neve sugli Appennini a circa 1200m.

SABATO 04 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da spruzzate di neve sui confini alpini e fino in valle. Sul resto delle regioni cielo a tratti molto nuvoloso o coperto, ma senza grosse precipitazioni.Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata asciutta e spesso soleggiata, un pomeriggio con nubi in aumento su Sardegna e Tirreniche e anche con piogge sparse entro sera.Sud: Subito con precipitazioni sul basso Tirreno (coste siciliane), poi tenderà a peggiorare anche in Campania con rovesci in arrivo entro sera. Cielo poco nuvoloso altrove.

DOMENICA 05 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso sul Triveneto con piogge in pianura e nevicate sopra i 4-600 metri. Più asciutto sul resto delle regioni, anche soleggiato.Centro: La giornata sarà contraddistinta da un’accesa instabilità sulla Sardegna centro- occidentale con rovesci e neve a 900 metri. Locali piogge sul basso Lazio, Umbria e alta Toscana.Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso da piogge e temporali su Campania, Calabria, Sicilia occidentale, Basilicata e tarantino. La neve scenderà sopra i 1400 metri.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI