‘Squadrismo’, Facebook rimuove rete No Vax in Italia

ROMA – Rimossa da Facebook una rete di account collegata al movimento anti-vaccinazione chiamato V_V lanciata da Italia e Francia e che ha preso di mira medici, giornalisti e politici con “molestie di massa” e “brigading”, squadrismo. I responsabili hanno usato “una combinazione di account autentici, duplicati e falsi per commentare in massa i post di Pagine, realtà editoriali e individui, per intimidirli e metterli a tacere. Prenderemo provvedimenti qualora trovassimo ulteriori violazioni’, spiega Meta, la società di cui fa parte il social network.



