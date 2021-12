Torrenova: oggi alle 16 sfida contro Virtus Cassino

Quarta partita in 10 giorni per la Fidelia Torrenova, che domani – oggi 2 dicembre – alle ore 16 affronterà la Virtus Cassino nel match valido per il recupero della 6° Giornata del Girone D del Campionato di Serie B. Una sfida importante per entrambe le formazioni: Cassino è reduce da 4 vittorie negli ultimi 6 match, Torrenova prova a dare continuità dopo la vittoria dello scorso weekend contro Taranto.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Leonardo Marcelli e Giorgio Silvestri, entrambi di Roma (RM).

PRECEDENTI – Nessun precedente tra le due squadre. Cassino però ha già affrontato una siciliana: due settimane fa è stata infatti ospitata al PalaPadua di Ragusa, perdendo il match per 90-66.

EX – Non ci sono ex tra le due squadre, ci sono però giocatori come Idrissou, Teghini e Ani che hanno giocato Sicilia con le maglie di Ragusa, Barcellona Pozzo di Gotto e Orlandina Basket.

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter.



