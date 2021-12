Carini esce dal dissesto finanziario, approvato il bilancio 2021

CARINI – “Tra i primi Comuni in Sicilia, ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 uscendo di fatto dal Dissesto Finanziario”.

Non nasconde la soddisfazione il sindaco di Carini Giovì Monteleone, nel dare notizia dell’approvazione del Bilancio e dei sacrifici fatti per arrivare all’importante risultato.”Finalmente – dice Giovì Monteleone – si possono fare le 18 assunzioni programmate per dare respiro e riqualificare la pianta organica del Comune, dopo i pensionamenti degli anni scorsi, e possiamo incrementare le ore di servizio al personale stabilizzato l’anno scorso. Ieri sera – continua il Sindaco – è stata data prova di responsabilità e coesione”



