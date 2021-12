Caro bollette: niente intesa in Cdm, salta il contributo di solidarietà

ROMA – Non è stato raggiunto un accordo sul possibile “contributo di solidarietà” a carico dei redditi sopra i 75 mila euro per sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti dei costi delle utenze energetiche. La misura, presentata dal premier Mario Draghi nella cabina di regia a Palazzo Chigi sulla manovra, è stata respinta dai partiti e il Cdm è stato sospeso visto che le forze della Maggioranza non hanno trovato un’intesa nemmeno sull’impianto generale del taglio delle tasse. Dunque, sarà tutto da rifare.



