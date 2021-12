Catania, nasce AssoPensionati: attiva in tutta la Sicilia

Catania – È stata presentata stamane, nella sede etnea di Assoesercenti Sicilia – Unimpresa, la nuova organizzazione AssoPensionati – Triskele, attiva in tutta l’isola, che si occuperà di rappresentare sul territorio il comparto pensionistico, a tutela dei suoi iscritti, anche con una serie di servizi ed attività.

Ad illustrare alla stampa questo nuovo soggetto che si propone di promuovere gli interessi degli associati e stimolare la partecipazione sul territorio, è stato il direttivo, presieduto da Pina Jannello, assieme al presidente Assoesercenti Sicilia – Unimpresa, dott. Salvo Politino.

“Con Triskele già ci occupiamo di cultura, informazione e formazione – ha detto Pina Jannello -. Oggi, siglando questo accordo con Assoesercenti e dando vita ad AssoPensionati, intraprendiamo un percorso comune, sperando di collaborare vivamente sin da subito e per il futuro, sia a livello regionale che magari anche in ambito nazionale”.

“Chi ha avuto una vita molto attiva e impegnata ha molte competenze che vanno valorizzate e rimesse in circolo, perché servono ancora alla società e soprattutto alle nuove generazioni – ha dichiarato il Presidente di Assoesercenti – Unimpresa Salvo Politino -. La nostra è una società che tende mettere da parte chi non è più produttivo e magari consuma meno perché ha meno esigenze: il ruolo di AssoPensionati è proprio quello di rimettere in circolo energie buone che altrimenti andrebbero disperse.

La Carta Europea dei diritti e delle responsabilità degli anziani – ha proseguito Politino – enuncia principi sacrosanti, tra cui il “diritto alle opportunità di partecipazione attiva alla società, alla cultura e alle attività politiche, che comportano anche il diritto alla mobilità, alla conoscenza, all’accesso alle nuove tecnologie”. Tali diritti possono tradursi in fatti concreti, attraverso la partecipazione attiva in associazioni come AssoPensionati”.

Gli iscritti non solo potranno godere di numerose agevolazioni sui servizi effettuati da Assoesercenti – Unimpresa, ma potranno anche ricevere informazioni e benefici a vantaggio della categoria.

A tutto ciò si aggiunge una particolare attenzione al settore della cultura e del turismo, poiché sono in cantiere numerose attività, quali gite, escursioni, visite in musei e passeggiate mirate a conoscere le bellezze del territorio, come già organizza da tempo l’associazione Triskele che, grazie alla convenzione firmata oggi in Assoesercenti, continuerà questo suo percorso.

“Il nostro impegno – ha concluso Politino – è forte per far applicare le politiche a favore degli anziani e dei pensionati, elaborate a livello europeo e praticamente a costo zero per il Paese; come la non discriminazione nei confronti delle persone anziane, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. Serve una maggiore attenzione per l’efficacia del sistema sanitario nazionale che, tra liste d’attesa, limitazione di esenzioni e altre criticità, è sempre meno fruibile per anziani e pensionati. Saremo un presidio attivo sul territorio in termini sia culturale che sociale”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI