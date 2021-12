Covid, Alto Adige e Friuli uniche regioni in zona gialla

Il resto d'Italia rimane in zona bianca, attesa la circolare del ministero della Salute nelle prossime ore

ROMA – Da Lunedi Alto Adige in giallo. Secondo quanto si apprende e’, infatti, in arrivo una ordinanza del minstero della Salute per il cambio di fascia. L’Alto Adige si va ad aggiungere al Friuli Venezia Giulia, l’unica altra regione ad aver cambiato colore la scorsa settimana. Il resto d’Italia resta ancora nella fascia bianca.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI