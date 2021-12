Covid, impennata di positivi in Sicilia: Messina in testa

La regione è al settimo posto per contagi in Italia

PALERMO – Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 836 nuovi positivi al Covid, a fronte di 32.711 tamponi processati nell’Isola. Ieri i nuovi positivi erano stati 662. Il tasso di positività sale al 3,3% (ieri era al 2%). La regione è al settimo posto per contagi in Italia.

Gli attuali positivi sono 12.822, con un aumento di 262 casi. I guariti sono 569, mentre le vittime sono cinque e portano il totale dei decessi a 7.223. Sul fronte ospedaliero sono 356 i ricoverati, cinque in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 45 un ricoverato in più. Questi i dati del contagio nelle singole province: Messina 193 casi, Catania 182, Palermo 177, Siracusa 77, Agrigento 69, Caltanissetta 50, Ragusa 31, Trapani 29 ed Enna 28.

I dati nazionali

Sono 17.030 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.806. Sono invece 74 le vittime in un giorno, ieri erano state 72. Sono 216.154 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 7.283 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.077.445, i morti 134.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.727.214, con un incremento di 9.658 rispetto a ieri.



