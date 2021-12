FC Messina, Rocco Arena non può più finanziare il club

MESSINA – Il presidente dell’FC Messina Rocco Arena lascia il club peloritano. Dopo la mancata promozione in Serie C della passata stagione, nell’attuale campionato di Serie D i risultati sono abbastanza deludenti. Ad annunciare il mancato proseguimento del rapporto con il club giallorosso da parte di Arena, è l’amministratore delegato Carmelo Santoro: “Ho preso atto del disimpegno del massimo dirigente, che ha riferito di non essere più in grado di finanziare la società. Nelle ultime ore è arrivata anche la rinuncia di una cordata che sembrava pronta a subentrare – si legge su ‘MessinaSportiva.it’ -. Cerchiamo una soluzione diversa e lavoriamo comunque per concludere la stagione. Ho l’obbligo di fare il possibile per preservare il titolo sportivo e gli interessi dei creditori con cui dobbiamo ancora onorare degli impegni”.



