GesanCom Fly: domani il match contro Ardens Comiso

MARSALA – Torna a giocare in casa, al PalaBellina, la GesanCom Fly Volley Marsala che dopo aver rispettato, lo scorso fine settimana, il suo primo turno di riposo imposto dalla regular season, affronterà nell’ottava giornata di andata del Campionato Nazionale di Volley Femminile serie B2, sabato 2 dicembre, l’ottimo roster della Ardens Comiso di Coach Concetta Marchisciana.

Le Ragusane a Marsala per riprendere punti dopo essere state sconfitte dal Volley Smart Palermo, adesso prima in classifica, nell’ultimo match casalingo stagionale, con la consapevolezza che la trasferta marsalese è importante per provare a staccare le inseguitrici e per non essere trascinate in una eventuale bagarre per la salvezza.

Le libellule biancoazzurre di Coach Marco Adornetto, dal canto loro, dopo aver lasciato la testa della classifica, hanno lavorato alacremente durante le ultime due settimane coscienti dell’importanza della posta in palio. Il roster lilibetano, secondo in classifica per aver perso un solo set in più rispetto alle capoclassifica palermitane, proverà a far sua la battaglia nel fortino del PalaBellina per mantenere alta la posizione in classifica e per potersi giocare il tutto per tutto negli scontri diretti.

L’ingresso contingentato del pubblico negli spalti avverrà, come di consueto, grazie alla partnership Ticket Sms/Fly Volley. Per la prenotazione del posto a sedere basta seguire il link https://www.ticketsms.it/it/event/REbLrXQA

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 16.30, sarà possibile seguirla, sabato 2 dicembre, dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala” con la telecronaca di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento tecnico di Rossana Giacalone Caleca. Dirigerà la gara il Sig. Paolo Pirronitto coadiuvato dalla Sig.ra Laura Chiarenza.



