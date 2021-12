Ismett, effettuati due trapianti di fegato su due pazienti greci

PALERMO – Due pazienti provenienti dalla Grecia, sono stati sottoposti a trapianto di fegato all’Ismett. “Nel primo caso – spiega Salvatore Gruttadauria Direttore del Dipartimento per la Cura e lo Studio delle Patologie Addominali e dei Trapianti di Ismett – l’intervento era particolarmente complesso a causa della gravità dell’insufficienza del fegato, mentre nel secondo caso il trapianto risultata estremamente difficoltoso per l’estesa trombosi dei vasi venosi del fegato”.

Considerata la complessità dei casi, il Governo greco si è attivato attraverso l’Italian Gate del Centro Nazionale dei Trapianti per poter trovare un Ospedale che si prendesse la responsabilità di eseguire questi particolari interventi “I due pazienti – sottolinea Gruttadauria – stanno adesso bene. Le loro condizioni sono considerate buone e sono stati dimessi da alcuni giorni anche se ancora resteranno in Sicilia per i consueti controlli post -trapianto”.



