Maltempo, a Palermo diverse zone allagate

PALERMO – Il maltempo che si è abbattuto su Palermo fin dalle prime ore della mattinata sta causando i consueti problemi a diverse strade della città. A causa delle piogge diverse strade delle borgate di Mondello, di Partanna Mondello, e di altre zone del capoluogo siciliano sono sommerse dall’acqua. Si segnalano allagamenti sulla salita di Mondello, in via Polibio (vicino Pizzo Sella), via Castelforte, nella zona di via dell’Olimpo con alcune auto in difficoltà per l’acqua alta. Gli automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco per verifiche sulla tenuta di alcuni intonaci.



