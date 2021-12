PALERMO –

Nuove critiche dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, all’indirizzo del governo regionale. Miccichè parla a un convegno sui rifiuti organizzato dall’eurodeputato di FdI Raffaele Stancanelli e parla dell’attività di governo targata Musumeci: “Il governo spesso fa cose chiuso nella stanza di Palazzo d’Orleans, senza parlare col Parlamento – dice -. A volte l’abbiamo accettato, altre volte no. Il Parlamento non boicotta e non mette ostacoli, c’è solo una volontà di fare. Io ho ricevuto centinaia di sindaci tutti contrari alle proposte di riforma dell’acqua e dei rifiuti: quindi c’è la necessità di trovare un compromesso”.

E sul tema dei rifiuti l’affondo di Miccichè: “Quella che hanno mandato in Parlamento che legge dei rifiuti è? Ti dice di gestire gli impianti, ma non sappiamo di quali impianti si stia parlando. Quando il presidente lamenta che c’è questa legge in Parlamento da tempo, è una assurdità. Se avessimo un chiaro piano dei rifiuti potremmo decidere. L’assessore è disponibile a cambiare la legge, sia questa sia quella dell’acqua, però lei stessa dice, ditemi come. E’ una visione che bisogna avere”.

Critiche, pesantissime, anche dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, nei confronti di Palazzo d’Orleans: “Questo governo continua a favorire i privati, Musumeci non ha speso un euro per fare le infrastrutture pubbliche. L’ho scritto in un esposto, inviato alle Procure: non temo querele”.



