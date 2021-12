New York, studente italiano muore accoltellato

NEW YORK – Uno studente italiano è stato ucciso a New York durante un’aggressione in strada giovedì sera intorno alle 23. Il giovane si chiamava Davide Giri, 30 anni, stava frequentando un dottorato alla School of Engineering and Applied Science della Columbia University. Il giovane è stato accoltellato all’addome da un uomo. Ancora poco chiara la dinamica della tragedia.

Davide Giri era originario di Alba, in provincia di Cuneo, e aveva studiato ingegneria al Politecnico di Torino. Dal 2016 Giri, che aveva lavorato per Fiat Chrysler, stava frequentando la Columbia University di New York, dove svolgeva – si legge dal suo profilo Linkedin e da quello sulla Columbia – anche il ruolo di assistente, per approfondire gli studi di filosofia e design applicate alle scienze. Lo studente viveva nel campus dell’università newyorkese poco distante da dove è stato accoltellato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI