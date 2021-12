Rischia di annegare, vigili del fuoco salvano cagnolino – VIDEO

CACCAMO – I vigili del fuoco del nucleo Saf si sono calati da una parete di 20 metri nella Diga Rosamarina a Caccamo, nel Palermitano, per recuperare un cagnolino che si trovava in acqua. Il cane era caduto all’interno del sedime della diga Rosamaria sul fiume San Leonardo nel territorio di Caccamo e non riuscendo a risalire, ha iniziato ad abbaiare per attirare l’attenzione del custode dell’impianto.

Il personale Saf dei vigili del fuoco del comando provinciale è riuscito a raggiungere l’animale che rischiava di annegare. Il cane, infreddolito, è stato poi rifocillato e affidato ad un’associazione animalista a Termini Imerese.



