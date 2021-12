Rizzotti Design: ricarica completata, a Como si torna a fare sul serio

CATANIA – Sono passate due settimane dalla sconfitta difficile da digerire di Vicenza, il turno di riposo è servito a fare quel reset mentale e psico-fisico vitale per meditare una rimonta. Cambiare marcia si può, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania è pronta. Le etnee del presidente Antonio Bonaccorso riprendono il cammino nel torneo di Serie A2 nell’ultima giornata del girone di andata.

Al Pala Francescucci di Como, in occasione dell’undicesima giornata, Oggioni e compagne sfideranno Alba Volley per dare la sterzata tanto desiderata in termini di classifica e morale. Le lombarde, attualmente quinte in classifica a pari punti (13) con Vicenza e Martignacco, sono reduci dal KO in quattro set a Mondovì ma vantano un buon rendimento in casa, considerato che soltanto al quinto set hanno ceduto le armi in occasione delle due uniche sconfitte nel proprio catino.

La strada di Pallavolo Sicilia ha conosciuto diversi ostacoli, ma lo spirito delle ragazze guidate da coach Chiappafreddo non è stato intaccato. La giovanissima centrale Greta Catania ha presentato così la sfida che dirà molto dello status delle biancorossazzurre: “Il nostro stato di forma va di giorno in giorno migliorando, ci sentiamo cariche per questa partita perché desideriamo tanto ritrovare la vittoria”.

Hai parlato di carica, credi in una rimonta? “Io ci credo tanto, perché siamo una squadra unita nonostante le difficoltà. La fiducia che ci dà il nostro coach è importante, ce ne dà tanta e noi non possiamo che ricambiare con altrettanta determinazione. Sono sincera, non mi aspettavo un’esperienza così bella, sono felice di questa mia prima esperienza in A e della fiducia che il coach sta riponendo su di me. Possiamo rimontare”

La carica di Greta Catania è specchio della brama di risultati vista in allenamento dalle catanesi. Al PalaFrancescucci di Como l’inizio è programmato per le ore 15:30. Match che sarà visibile anche sul canale YouTube di VolleyBall World.



