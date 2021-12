Sicilia, Barbagallo: “Ennesima figuraccia del governo”

PALERMO – “Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia”: arriva la bocciatura e scoppia la polemica. “L’album dei disastri di questa legislatura si arricchisce di una nuova nuova figurina: la numero 234/21.2”, scrive su fb il segretario dem Anthony Barbagallo. “Si tratta della sentenza della Corte costituzionale che polverizza l’ennesima furbata del Centrodestra sul “Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia”.E’ l’ennesima figuraccia per il governo Musumeci, che non ne azzecca una: è il governo delle presunte riforme, della riforma mancate e e delle promesse non mantenute. La nostra preoccupazione è anche per il prestigio dell’Assemblea Regionale Siciliana: troppo spesso messa di fronte alle continue forzature e alle imboscate di un centrodestra spregiudicato che, non fa altro che tentare colpi di mano a scapito della Sicilia”, continua. “Le funzioni democratiche e istituzionali sono messe a serio rischio da una maggioranza in frantumi che non riesce a varare le riforme strombazzate, ma anche del Governo stesso che troppo spesso non si presenta in aula per rispondere agli atti ispettivi da parte dei deputati. E’ una situazione grave e non più insostenibile”, conclude.



