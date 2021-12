Trapani, due attaccanti rescindono il contratto

TRAPANI – La società FC Trapani1905 comunica di avere risolto consensualmente il rapporto professionale con gli attaccanti Gianmarco Tedesco ed Alessandro Gatto. Rispettivamente il primo, tra Serie D e Coppa Italia, ha totalizzato 12 presenze e ha messo a segno due reti. Il secondo, invece, ha totalizzato ben 14 presenze in maglia granata, 12 in campionato e 2 in Coppa Italia Serie D, realizzando complessivamente sei reti. Il club trapanese, tramite la nota ufficiale, ringrazia Alessandro Gatto e Gianmarco Tedesco per l’impegno profuso.



