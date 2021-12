Universal Catania-Gupe: stracittadina carica di significato

CATANIA – Derby di importanza capitale per i punti in palio e per i risvolti che potrebbe recare alla Palestra Santa Lucia di Acicatena quello in programma sabato 4 dicembre per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Contro Universal, ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania proverà a bissare il successo fondamentale ottenuto contro Partinico.

Definizione di derby a parte, tutti in casa Gupe riconoscono l’importanza di questa sfida. Il successo dell’ultimo turno non può accontentare i rossoblù, pronti a fare uno step in più.

Coach Fabrizio Petrone presenta il derby etneo – “Conosciamo il valore dell’avversario, si tratta di una formazione forte e assemblata per ambire a risultati importanti. Noi sappiamo che sarà una partita difficile e che conterà moltissimo l’atteggiamento, battere bene ed essere sul pezzo per giocarcela punto a punto”.

Recuperati da acciacchi fisici Romano e Scuderi in settimana, unico sicuro assente del match sarà il centrale Pietro Leonardi per un guaio al ginocchio. Inizio programmato per le ore 18:30, con live streaming che sarà messo a disposizione dalla società di casa.



