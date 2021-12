Vaccini, l’Ema: con Pfizer e Moderna raro il rischio di miocardite

BRUXELLES – Il rischio di miocardite o pericardite in seguito alla vaccinazione con i prodotti Pfizer e Moderna si conferma “molto raro” perchè può manifestarsi in un caso su 10mila vaccinati ed è più alto nei maschi più giovani. E’ la conclusione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), che ha aggiornato il suo parere sul fenomeno grazie ai dati di due recenti grandi studi epidemiologici condotti in Francia e Norvegia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI