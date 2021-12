Catania, segue il figlio e fa arrestare il suo pusher

CATANIA – Segue il figlio sedicenne, che si era allontanato il giorno prima da casa, e fa arrestare da carabinieri uno spacciatore. E’ accaduto a Catania dove il padre del ragazzo, che ne aveva denunciato la scomparsa, dopo averlo localizzato e seguito, ha segnalato al 112 la sua presenza in una abitazione, fornendo l’indirizzo del palazzo da cui lo aveva visto affacciarsi al balcone.



Durante un controllo, militari dell’Arma della compagnia Piazza Dante hanno trovato, nascosto nel bagno, il 16enne scomparso che è stato affidato ai suoi genitore. Durante successivi accertamenti i carabinieri hanno invece arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, un 17enne cingalese che, aprendo la porta, agli investigatori aveva detto di essere da solo in casa.



Durante una successiva perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato nell’abitazione 15 grammi di marijuana, due dosi pronte per la vendita al dettaglio e 137 euro ritenuti provento dello spaccio. Il 17enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in un centro di prima accoglienza.



