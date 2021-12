Covid, boom di prime dosi: più di 200mila in sette giorni

Da lunedì 6 dicembre in Italia penterà in vigore il super green pass (CLICCA QUI PER LEGGERE LE REGOLE) che limiterà, e non poco, i no vax. Per questo motivo in molti si sono convinti e hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione.

Negli hub sono tornate le file, che non si vedevano da moltissimi mesi. Negli ultimi sette giorno sono state somministrate ben 2,7 milioni di vaccini, tra queste 232mila sono prime dosi (numeri che non si vedevano da due mesi) e i booster che da lunedì viaggiano al ritmo di 350-400mila al giorno.

Numeri che certificano una netta ripresa delle vaccinazioni in Italia, dovuto al timore di vedere delle limitazioni nelle azioni quotidiane se non si è vaccinati.

Secondo i numeri forniti dal Governo le persone over 12 vaccinate in Italia sono ben 6.351.875. Nel calcolo non sono considerate le persone guarite dal Covid. Meno di due mesi fa, l’8 ottobre, erano 8,4 milioni gli italiani che senza vaccino, come risultava dal report di quella settimana. Nella categoria over 80, i non vaccinati sono 197.211, nella fascia 70-79 anni sono 414.852, in quella 60-69 sono 690.487, in quella 50-59 sono 1.130.571, in quella 40-49 sono 1.327.281, in quella 30-39 sono 979.321, in quella 20-29 sono 565.485, in quella 12-19 sono 1.046.667.



