Messina, controlli del green pass per chi attraversa lo Stretto

MESSINA – Da lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il super green pass (CLICCA QUI PER LEGGERE LE REGOLE) che vieterà alcune attività a chi non è vaccinato.

Il green pass sarà anche obbligatorio per i trasporti e tra questi anche lo Stretto di Messina per i passeggeri over 12. Per questo motivo il prefetto della città peloritana ha disposto dei controlli a campione per verificare se chi prenderà i traghetti ne sarà in possesso, ma non solo. I controlli verranno effettuati anche sul rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di assembramento.

Le misure previste nel piano entreranno in vigore dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia. Le violazioni saranno sanzionate con ammende da 400 1.000 euro e la possibilità, dopo due violazioni – commesse in date diverse – della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.



