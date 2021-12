Meteo, il maltempo attanaglia l’Italia: in arrivo piogge e nevicate

L’Italia continua ad essere bersagliata dal maltempo. Nelle prossime ore arriveranno piogge, neve e vento lungo tutta la Penisola.

I venti di libeccio già da alcune ore soffiano tra Liguria, alta Toscana e pure sulla Sardegna dove sono già arrivate parecchie nubi nel corso della prima parte del mattino e in queste ore sono già arrivate le prime piogge. Sul resto del Paese la situazione si è invece mantenuta abbastanza tranquilla fatta eccezione per qualche nevicata sui rilievi alpini di confine e qualche piovasco sul lato opposto del Paese e per la precisione sui comparti più orientali della Sicilia.

Nella seconda parte della mattina arriveranno nubi più dense che avanzeranno verso il Levante della Liguria, alta Toscan e Sardegna, elevando il rischio piogge nelle prime ore del pomeriggio. Sarà infatti la seconda parte della giornata ad essere teatro di un più evidente peggioramento delle condizioni meteo quando la pioggia, oltre a bagnare le regioni appena menzionate, tenderà ad estendesi a tutta la Toscana, alle Marche, all’Umbria, al Lazio ed entro sera fino alla Campania e alle coste tirreniche della Calabria.

Continueranno inoltre a soffiare furiosi venti di Libeccio sul lato tirrenico specie tra Liguria di Levante e Toscana dove potrebbero registrarsi numerose mareggiate. Sempre in serata un modesto peggioramento è atteso pure su alcuni tratti del Nordest segnatamente su Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nevicata sui rilievi alpini più orientali localmente a quote basse e mediamente intorno ai 600/700m di quota. In seguito la perturbazione muoverà il suo baricentro verso Sud, preludio questo ad una domenica dove il tempo peggiore lo troveremo proprio sulle regioni meridionali e parte di quelle centrali.



