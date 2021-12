Noto, l’omicidio di Paolo: 10 pistole inviate al Ris

NOTO – I familiari potrebbe tornare ad abbracciare Paolo Mirabile, il 17enne ucciso con un colpo di pistola alla testa martedì scorso in via Platone a Noto, solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Siracusa. L’esame autoptico si svolgerà quasi sicuramente a Catania, visto che il decesso è stato accertato ieri pomeriggio dalla commissione medica al Garibaldi Centro. Il giovanissimo, componente dei Caminanti, è papà di una bimba di pochi mesi avuta con una ragazza della stessa comunità nomade. Sui social, Paolo è descritto come un giovane sorridente che aveva ancora tanti sogni da conquistare.



Sull’omicidio ci sono ancora tanti tasselli da chiarire. E purtroppo non è semplice visto il muro di silenzio che si è alzato dalla sparatoria. Solo grazie alle indagini i carabinieri, coordinati dal procuratore Sabrina Gambino, stanno ricostruendo quello che è potuto accadere. Alcune telecamere hanno mostrato le immagini di una violenta discussione avvenuta tra due gruppi di ragazzi un po’ alticci. Da lì potrebbe essere scaturito il movente per armarsi. Qualcuno ha sparato diversi colpi – a distanza ravvicinata – e uno ha raggiunto Mirabile alla testa. Una lesione al cervello che lo ha posto in uno stato di coma irreversibile.

Per cercare di trovare nuovi tasselli, i carabinieri hanno fatto scattare un blitz nel quartiere dove vivono 2000 Caminanti. Un elicottero ha sorvegliato la zona dall’alto, mentre i militari passavano al setaccio le abitazioni, alcune molto sfarzose. Sono state trovate 10 pistole, un pugnale, una carabina e anche 120 mila euro in contanti. Il denaro è stato rinvenuto in due case: una parte nascosto sotto una vasca da bagno e un’altra in un marsupio in un cofano di un auto. Le pistole sequestrate sono state inviate al Ris di Messina. Gli esami balistici riusciranno a far capire se tra quelle armi c’è quella che ha ucciso Paolo Mirabile.



