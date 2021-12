Palermo, Avanti insieme: ‘Civismo sia protagonista scelte’

PALERMO – “Seguiamo con interesse le notizie sull’aggregarsi di una coalizione di centrosinistra, che vede insieme Pd, 5 Stelle e le liste di Sinistra unite che si dichiarano ‘aperte al civismo’. Rispetto a questo progetto, il nostro gruppo ‘Avanti Insieme’ desidera capire quanto e come il civismo verrà davvero coinvolto”. Lo dicono Valentina Chinnici e Massimo Giaconia di “Avanti Insieme”, ricordando di essere l’unico gruppo in Consiglio comunale “che si è mantenuto coerente con la scelta di un civismo che non è solo stato utile a vincere le elezioni, ma che continua ad aggregare pezzi di società civile che da tempo ormai si sentono molto distanti dai partiti e dai palazzi”.

“Forse è ora di rovesciare la prospettiva – aggiungono Chinnici e Giaconia – Non sono partiti e movimenti che devono ‘aprirsi’ al civismo, ma è il civismo, inteso come il protagonismo concreto di cittadini, gruppi, comitati e associazioni che dai territori e dalle periferie non se ne sono mai andati, che di fatto sta già lavorando su vari fronti per tornare ad avere una voce ancora più forte nelle scelte che determineranno il futuro di Palermo”.



