Palermo, frittola e stigghiola in un magazzino putrido

PALERMO – Ancora qualche giorno e frittola e stigghiola sarebbero finiti nei banchetti abusivi dello street food in giro per Palermo. La polizia municipale ha sequestrato 80 chili di frattaglie ed interiora di animali che erano da poco state cucinate in un magazzino, a Palermo, senza il rispetto delle minime norme igieniche.

Una telefonata ha avvertito gli agenti della polizia municipale di quanto stava succedendo in via della Giarra, al Capo.

Un uomo di 67 anni, C.G. è stato denunciato. Lo hanno sorpreso mentre preparava la merce per essere commercializzata come cibo da strada.



