Palermo Primavera, consolidato il primo posto in classifica

PALERMO – Il Palermo Primavera di Stefano Di Benedetto cala il poker ai danni dei pari età del Foggia durante la gara odierna giocata al “Pasqualino” di Carini. Il bomber dei giovani rosanero Giacomo Corona sigla una doppietta, e insieme alle reti messe a segno da Giglio e Murania, impone gioco e risultato ai danni dei pugliesi. I rosanero proseguono così il loro percorso nel campionato di Primavera 3 portando a casa la settima vittoria della stagione.

Al 14′ apre le danze proprio il centravanti Corona segnando un gol praticamente a porta vuota dopo un disimpegno sbagliato del portiere avversario. Al 32′ Parisi supera diversi avversari, entra in area di rigore e viene atterrato: il direttore di gara fischia il penalty. Sul dischetto va lo stesso Corona che con il destro spiazza Leccese e mette a segno la sua doppietta personale. Minuto 42, Tonti prova a sfondare da solo la difesa rosanero e riesce a riaprire il match prima della pausa. Nella ripresa, Giglio recupera la sfera al 64′ nella propria metà campo e dopo qualche passo, a circa 40 metri dalla porta avversaria, fa partire un sinistro esplosivo che batte per la terza volta l’ultimo uomo del Foggia. La parola fine all’incontro la mette Murania su calcio di rigore ottenuto da Caracappa.

Da sinistra, Sagramola, Ghirelli e Mirri

Altri tre punti, dunque, per i rosanero di mister Di Benedetto nella decima giornata del girone C di Primavera 3. Il Palermo consolida il primo posto nella classifica del campionato a quota 23 punti, inseguito da Monopoli (19) e Catanzaro (17). In visita sugli spalti del “Pasqualino” per assistere alla gara dei rosanero c’era il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.



