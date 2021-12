Palermo, si stacca il controsoffitto a scuola: chiuse le classi

PALERMO – A causa di infiltrazioni d’acqua sono state chiuse alcune classi della scuola De Gasperi Collodi, a Palermo. All’interno della scuola, nella notte tra l’uno e il 2 dicembre, due pannelli del controsoffitto si sono staccati.

La preside Tiziana Cannavò ha chiesto l’intervento dei tecnici comunali e in via precauzionale, è scattata la chiusura di alcune classi di quarta, terza e seconda. All’interno della scuola già da due settimane i bambini, che frequentano una quarta elementare della De Gasperi, fanno già lezione in biblioteca: nel soffitto della loro classe, al secondo piano, ci sono macchie d’umidità causate dalle infiltrazioni d’acqua. Questa settimana si è verificato il crollo.

Il Comune, in attesa delle manutenzioni, sta cercando spazi per accogliere le aule. Non è escluso che negli istituti scattino i doppi turni.

Questi non sono i primi problemi per la scuola Collodi. Infatti durante il mese di ottobre l’istituto è rimasto chiuso per 4 settimana, con la riapertura il 25 ottobre per via di un guasto all’impianto idraulico ed elettrico, riparati dalle maestranze del Cantiere Municipale.



