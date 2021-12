Palermo, mazzate contro le vetrine: tre arresti per furto NOMI

PALERMO – Arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo tre giovanissimi e si tratta di Aoun Hedi, 21 anni, Gabriele La Barbera, 20 anni e Emanuel Barone, 20 anni, accusati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I tre sono stati sorpresi dai militari mentre, a volto coperto e utilizzando delle mazze, stavano infrangendo la vetrina del negozio Visiona Uomo tra via XX Settembre e via Parisi. Sorpresi, sono fuggiti percorrendo contromano le vie del centro a bordo di una Fiat Panda rubata. La fuga è finita in via Emerico Amari dove, nel tentativo di bloccare i carabinieri, Hrdi, alla guida, ha cercato di bloccare l’auto dei militari provocando un incidente.

Abbandonata la vettura, sono stati bloccati poco dopo. L’arresto dei tre giovani è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune. Nell’auto sequestrata sono trovate due mazze.



